Cavese, nel club un positivo al Covid: asintomatico, è in isolamento domiciliare

Sembrava ormai prossima al via la stagione della Cavese, che aveva indetto una conferenza stampa di presentazione del nuovo anno: ma la stessa, prevista per l'8 agosto, è stata annullata a seguito di un accertamento sanitario fra i tesserati, sottoposti al protocollo anti Covid-19.

Accertamento che non ha dato l'esito sperato: un tesserato del club - i media locali parlano di un calciatore - è risultato positivo, ma asintomatico, ed è stato sottoposto immediatamente a isolamento domiciliare.