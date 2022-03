Cento gol in Serie A per Berardi, terzo calciatore più giovane a farcela: il primo è Cavani

Il 25 del Sassuolo è il 3° calciatore più giovane, tra chi ha segnato 100 gol in Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cento gol in Serie A per Domenico Berardi. Il 25 del Sassuolo è il 3° calciatore più giovane, tra chi ha segnato 100 gol in Serie A, senza però realizzarne alcuno di questi con Inter, Juventus e Milan.

Edinson Cavani (25y, 341d)

Luigi Riva (26y, 197d)

Domenico Berardi (27y, 229d)

A riportare i dati è OPTA.