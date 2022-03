Cessione Chelsea, domani la deadline per le offerte: 3 i gruppi in pole

Al momento, al netto di possibili colpi di scena, sono 3 le cordate meglio posizionate.

© foto di phcimages.com/Image Sport

Il London Evening Standard aggiorna sulla situazione legata alla cessione del Chelsea da parte di Roman Abramovich. E al momento, al netto di possibili colpi di scena, sono 3 le cordate meglio posizionate.

Fra le tre cordate, quella meglio posizionata secondo il quotidiano della capitale è quella che fa capo alla famiglia Ricketts, quindi il gruppo di Todd Boehly e quello di Woody Johnson. Alle spalle, decisamente più staccanti in quanto tutto lascia pensare che il Chelsea sarà ceduto ad investitori che fanno già parte del mondo dello sport, ci sono anche l'immobiliarista Nick Candy (appoggiato da Gianluca Vialli) e il gruppo saudita Saudi Media.

La famiglia Ricketts è proprietaria dei Chicago Cubs in MLB, Woody Johnson è proprietario dei New York Jets, squadra di football americano della NFL, mentre Todd Boehly fa parte del consorzio che detiene la maggioranza della franchigia di baseball della MLB, i Los Angelse Dodgers. La deadline per la presentazione delle offerte, ricordiamo, è fissata per la giornata di domani.