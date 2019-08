Champions League, playoff: clamoroso pari dell'Ajax a Cipro, vincono Slavia Praga e Brugge

Si sono concluse le tre partite dei playoff di Champions League in programma per questa sera. La sfida più interessante era quella di Nicosia, in cui i semifinalisti della passata edizione dell'Ajax hanno pareggiato a reti bianche, concludendo la partita in dieci negli ultimi minuti a causa dell'espulsione di Mazraoui. Negli altri incontri due vittorie esterne di misura, quelle dello Slavia Praga in Romania e del Club Brugge in suolo austriaco. Ecco risultati e marcatori di serata.

APOEL (Cyp) - Ajax (Ned) 0-0

Cluj (Rou) - Slavia Praga (Cze) 0-1(28' Masopust)

LASK (Aut) - Club Brugge (Bel) 0-1 (10' rig. Vanaken)