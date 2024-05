Chelsea, Pochettino lascia dopo una sola stagione: il comunicato

Dopo appena un anno dal suo arrivo, Mauricio Pochettino lascia il Chelsea.

© foto di Imago/Image Sport

Dopo appena un anno dal suo arrivo, Mauricio Pochettino lascia il Chelsea. L'allenatore argentino ha trovato un accordo con il club inglese per interrompere il suo contratto.

Lo stesso club inglese ha annunciato l'addio di Pochettino con un comunicato ufficiale: "I direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley hanno dichiarato: "A nome di tutti al Chelsea, vorremmo esprimere la nostra gratitudine a Mauricio per il suo servizio di questa stagione. Sarà sempre il benvenuto a Stamford Bridge e gli auguriamo il meglio per la sua futura carriera da allenatore."

Anche Pochettino ha rilasciato delle dichiarazioni sul sito ufficiale del Chelsea: "Grazie al gruppo proprietario del Chelsea e ai direttori sportivi per l'opportunità di far parte della storia di questo club. Ora il club è ben posizionato per continuare a progredire in Premier League e in Europa negli anni a venire."