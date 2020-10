Chiusure alle 18, ancora proteste a Napoli ed in Italia: mille manifestanti a Piazza Plebiscito

Un altro giorno di proteste a Napoli e nel resto del paese, dove parte di ristoratori ed altri espontenti contrari alle misure anti-Covid imposte dal Governo, si sono incontrati per le vie delle maggiori città italiane per protestare. A Napoli, nella fattispecie, mille manifestanti si sono dati appuntamento a piazza Plebiscito per protestare contro il Governo. Stesso clima che si respira in tutto il paese, tra cui anche Torino e Milano.