CIES, i calciatori che valgono di più in Europa: Insigne primo tra gli italiani

Il CIES Football Observatory ha stilato una classifica aggiornata con i 100 giocatori con il valore di trasferimento più alto secondo uno specifico algoritmo. La vetta è occupata dal classe ‘98 Kylian Mbappé del Psg, primo con un valore di 252 milioni di euro. Al secondo posto si posiziona invece l’egiziano Mohammed Salah del Liverpool con un valore di 219 milioni di euro, mentre chiude il podio l’inglese Raheem Sterling del Manchester City, 208 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’Italia, il primo calciatore in graduatoria è proprio Cristiano Ronaldo, che si trova al 20° posto. Segue un altro juventino, l’argentino Paulo Dybala (108,2 milioni di euro). Terzo, per quanto riguarda la Serie A, si posiziona l’attaccante del Milan Krzysztof Piatek, con un valore di 79,2 milioni di euro. Il primo italiano – e quarto in Serie A – è invece il napoletano Lorenzo Insigne(75,1 milioni).