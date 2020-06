Cinque sostituzioni ma in tre finestre: come funziona il nuovo regolamento dei cambi

Ieri la Federcalcio ha ufficializzato la possibilità per i club di attingere con più sostanza alle panchine: via libera alle 5 sostituzioni, il cui meccanismo è ricapitolato anche da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Non dovrebbero influire sulla durata delle partita, le sostituzioni potranno essere effetuate infatti soltanto in tre finestre per squadra oltre quella dell'intervallo o in una quarta in caso di tempi supplementari. Come adesso, dunque, ma con due uomini in più.