Prima pagina “Cisse ci sei, Juveleno”: la prima del Corriere dello Sport-Stadio

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Corriere dello Sport: “Cissé ci sei” per la tripletta del Milan, “Juveleno” per la vittoria europea della Juventus

“Cissé ci sei”: è il titolo scelto per celebrare la tripletta del centrocampista del Milan, protagonista assoluto della serata europea dei rossoneri. Un gioco di parole che mette al centro il giocatore e il peso dei suoi tre gol, capaci di trasformare la partita in una vetrina personale e di regalare slancio a un Milan in cerca di conferme. Una prestazione da copertina, che fa il giro delle prime pagine e che racconta come la squadra di Amorim possa contare su un giocatore decisivo nei momenti importanti.

“Juveleno”: la vittoria bianconera in Europa

Accanto alla notte rossonera trova spazio anche la Juventus, con il titolo “Juveleno”, riferito alla vittoria ottenuta dai bianconeri in Europa. Un’altra serata positiva per le italiane, in una giornata in cui Napoli e Inter hanno invece incassato risultati pesanti. Come racconta il Corriere dello Sport nella sua prima pagina, il calcio italiano si presenta così con due volti opposti: da una parte Milan e Juve che sorridono, dall’altra le delusioni di azzurri e nerazzurri. Una fotografia che alimenta il dibattito sul momento delle squadre nostrane nella competizione.