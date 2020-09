Clamoroso Al-Hilal, la squadra di Giovinco rinuncia alla Champions: troppi positivi al Covid-19

La partita fra Al-Hilal e Shabab AlAhli Dubai è stata cancellata all'ultimo momento. Ed il motivo è da ricondurre alla rosa decimata dei padroni di casa a causa dei 15 positivi al Covid-19 all'interno del gruppo, fra cui anche Sebastian Giovinco. In serata l'Al Hilal aveva comunque consegnato la distinta per la gara di questa sera, gli unici 11 arruolabili erano 8 giocatori di movimento e addirittura 3 portieri. Ma l'ufficiale della AFC Champions League, preso atto della situazione, non ha potuto far altro che sospendere la sfida. Il profilo Twitter ufficiale della ACL ha poi comunicato il ritiro della squadra dalla competizione a causa dell'impossibilità di presentare una rosa con almeno 13 giocatori disponibili.