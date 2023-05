Clamoroso dalla Spagna: la Liga dice basta all'uso del VAR, svelato il motivo

Arrivano clamorose indiscrezioni dalla Spagna sull'eventualità, ad oggi particolarmente concreta, che la Liga abbandoni l'uso del VAR

TuttoNapoli.net

© foto di José María Díaz Acosta

Arrivano clamorose indiscrezioni dalla Spagna sull'eventualità, ad oggi particolarmente concreta, che la Liga abbandoni l'uso del VAR. Lo riporta El Larguero, spiegando però come non si tratti di una scelta filosofica o tecnica, ma solamente economica. Il motivo, quindi? La lega e il suo presidente, Javier Tebas, sono contrari a pagare la quota di circa 3 milioni di euro per l'utilizzo della tecnologia.