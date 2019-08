Clamoroso dalla Spagna, salta la trattativa Rodrigo-Atletico. Il dg del Valencia: "Non c'è più nessuna offerta!"

Brusca frenata per il passaggio dell'attaccante spagnolo Rodrigo dal Valencia all'Atletico Madrid. Mateu Alemany, direttore generale del Valencia, ha spiegato i motivi del mancato trasferimento, come riportato dal portale spagnolo Marca: "C'era la possibilità che Rodrigo potesse essere trasferito. Valencia ha una certa situazione economica. In questo momento, non c'è offerta sul tavolo di Rodrigo. Chi stava offrendo, ora non offre più; e quello che sembrava un accordo non poteva essere messo a punto. Atletico? Tra i club c'era un principio di accordo. Successivamente, a causa di circostanze che non hanno nulla a che fare con il Valencia, non si è andati Tra i club c'era un principio di accordo, sì. E in questo momento, l'offerta non è più sul tavolo. Il giocatore si è detto disponibile ad unirsi con la squadra e giocare già la prossima partita contro la Real Sociedad, è stato un bel gesto e siamo contenti".