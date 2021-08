Clamoroso dalla Spagna: "Via Mbappé, nel 2022 il Psg sogna il tridente Messi-Neymar-Ronaldo"

“Conosco il futuro di Kylian, è un giocatore del Paris Saint-Germain. Ha detto che voleva una squadra competitiva, non esiste una più competitiva di questa. Non ha scuse adesso" .Durante la conferenza stampa di presentazione di Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi ha inviato un messaggio molto chiaro a Kylian Mbappé, da molti mesi tentato di lasciare la capitale francese per tentare una nuova avventura. Secondo AS, il fuoriclasse francese non ha cambiato idea neanche con l'arrivo del giocatore più forte del mondo: vuole andare via, la decisione è ormai presa e il Paris Saint-Germain ne è pienamente consapevole. Tutto lascia pensare che si trasferirà al Real Madrid da svincolato, lasciando un vuoto che i transalpini sono pronti a colmare con un altro pezzo da 90: Cristiano Ronaldo, il cui contratto con la Juventus scadrà nel prossimo giugno, è la prima scelta del PSG. Un trio Messi-Neymar-CR7, a pochi mesi dall'inizio del Mondiale in Qatar, sarebbe il biglietto da visita migliore da esibire per Al-Khelaifi. Per CR7 sarebbe già pronto un biennale, Jorge Mendes è già al lavoro.