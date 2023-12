Clamoroso Guardiola: "Se vinciamo di nuovo il Triplete mi ritiro!"

"Se vinciamo nuovamente il Triplete mi ritiro, questo è certo". Sorprendono le parole del tecnico del Manchester City

"Se vinciamo nuovamente il Triplete mi ritiro, questo è certo". Sorprendono le parole del tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, poco prima della sfida contro l'Aston Villa. Il catalano ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Amazon Prime lasciando intendere quanto sia complicato centrare questo traguardo:

"So che è estremamente diffcile, quante squadre incredibili ci sono state in Inghilterra e solo una con Sir Alex Ferguson ce l'ha fatta, insieme a noi la passata stagione". 52 anni, Guardiola è sulla panchina del Manchester City dal 2016 e con il club è legato a un contratto fino al 2025. In Inghilterra il suo futuro rimane oggetto di dibattito e sono in molti a credere che non ci saranno ulteriori rinnovi. E venendo alla promessa fatta nella serata di ieri ricordiamo che il Manchester City è attualmente quarto in classifica in Premier League con un ritardo di sei punti dall'Arsenal; mentre ha vinto il proprio girone di Champions League con un turno d'anticipo. A gennaio entrerà in scena in FA Cup, sfidando l'Hudddersfield. È già preclusa la possibilità di centrare il poker, essendo già stato eliminato dalla Coppa di Lega per mano del Newcastle.