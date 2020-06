Clamoroso in Abruzzo: si può tornare a giocare a calcio, ma le regole sono assurde

Ha del clamoroso l'ordinanza numero 72 della Regione Abruzzo con tutte le indicazioni per poter tornare a giocare a calcio in alcuni circoli e centri sportivi. Regole nuove, inedite, ma anche piuttosto singolari. Tra queste: è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto; è vietato il recupero fisico da seduti o sdraiati nell’area di gioco; è consentito il tocco del pallone con le mani solo ed esclusivamente se muniti di guanti; i portieri potranno toccare il pallone con le mani solo se indossano i guanti che devono essere comunque igienizzati prima e dopo la partita; il pallone potrà essere “recuperato” solo tramite “intercetto” e non tramite il “contrasto”; sono vietate le “scivolate” ed è vietata la “marcatura ad uomo”.