Clamoroso Lega Serie A: negato minuto di silenzio per Kobe Bryant in Milan-Torino

Come aveva comunicato il Milan su Twitter, nella sfida di San Siro contro il Torino per i quarti di Coppa Italia le due squadre avrebbero osservato un minuto di silenzio per la tragica scomparsa di Kobe Bryant, della figlia Gianna Maria e delle vittime dell'incidente di Los Angeles. La formazione rossonera, inoltre, aveva comunicato che avrebbe giocato con il lutto al braccio per omaggiare la leggenda NBA, ma dalle ultime indiscrezioni che circolano sembra che la Lega Serie A si sia opposta alla richiesta del Milan e non abbia autorizzato il minuto di silenzio (il lutto al braccio è una scelta che spetta solo al club). Una notizia non ancora ufficiale, che deve essere confermata, ma che se lo fosse lascerebbe davvero esterrefatti. Lo riporta Sportmediaset.