Clamoroso Real, fuori dalla Copa del Rey: impresa della Real Sociedad

Sfuma il sogno del Triplete per il Real Madrid. La squadra di Zidane esce dalla Copa del Rey, battuta in casa 4-3 della Real Sociedad al termine di un match rocambolesco e avvincente. I baschi sono stati andati addirittura sul 4-1 (l'ex Odegaard ha aperto le marcature, poi doppietta di Isak e Merino e in mezzo la rete di Marcelo), prima del tentativo di rimonta dei padroni di casa. Rodrygo e Nacho rendono la sconfitta meno pesante, non bastano quasi 9 minuti di recupero e il rosso al 96' a Gorosabel per raggiungere i supplementari.