Clamoroso: rischio legame fra Covid e visoni, stop agli allevamenti anche in Italia

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021 quando verrà effettuata una nuova valutazione sullo stato epidemiologico, in linea con quanto è accaduto anche in molti altri paesi europei dopo il rilevamento del Virus in allevamenti in Francia e Danimarca. Lo rende noto il Ministero. “La misura aggiunge l’infezione da SARS CoV-2 nei visoni d’allevamento all’elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari” secondo il Regolamento di polizia veterinaria.