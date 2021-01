Clamoroso tonfo del Bayern Monaco: eliminato dalla Coppa di Germania da una squadra di B

Clamorosa eliminazione del Bayern Monaco in Coppa di Germania, passa ai calci di rigore l'Holstein Kiel, squadra della serie B tedesca. I bavaresi, plurivincitori della passata stagione, così come altre grandi d'Europa non riescono a trovare una contunuità di risultati e addirittura cadono in Coppa di Germania. La squadra di Flick passa in vantaggio due volte con Gnabry e Sane, ma poi si fa rimontare dall'Holstein. Dopo i tempi supplementari senza reti, ai rigori segnano tutti tranne Roca.