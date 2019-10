CLASSIFICA - Balzo in avanti del Cagliari, a -2 dal Napoli. Respira l'Udinese

In attesa delle restanti partite che completeranno l'ottavo turno di campionato, il Cagliari con la vittoria contro la Spal si porta al quinto posto in solitario a - 2 dal Napoli. La Roma non va oltre il pareggio contro la Sampdoria, fanalino di coda. Boccata d'aria per l'Udinese di Tudor che si porta a 10 punti e lascia lo Spal terz'ultimo.