Collezione Limited Camo District -50%

One City, One Club, One Passion! Questo slogan accompagna la collezione Camo District realizzata dalla Kappa per l'ultima parte della scorsa stagione. La nuova maglia, contraddistinta da una trama particolare che richiama i distretti della città di Napoli, ha riscosso grandi apprezzamenti da parte di tutti gli appassionati. Una casacca che rappresenta il senso di appartenenza alla città partenopea, animata da un unico leitmotiv: Napoli. Oltre alla maglia però, sono disponibili, la felpa, le tute, le t-shirts, il completino bambino, la versione replica e tanto altro. Una collezione speciale ad un prezzo speciale: scontata del 50%.

Approfitta subito dell'offerta, clicca sul link in fondo per aderire alla promo!





Clicca qui per la colleziona Camo scontata del 50%