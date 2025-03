Compleanno in casa azzurra: Meret compie gli anni, gli auguri della SSC Napoli

Compleanno in casa Napoli: Alex Meret compie oggi 28 anni. Il portiere è in azzurro dal 2018 e presto firmerà il rinnovo dopo una lunga trattativa con la fumata bianca ormai vicina. Ora Meret è in ritiro con la Nazionale per preparare il ritorno di Nations League contro la Germania. Ecco il messaggio di auguri del club sul sito ufficiale.

"Compleanno in casa azzurra. Alex Meret compie 28 anni. Il portiere del Napoli è nato a Udine il 22 marzo del 1997. Ad Alex vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Alex Meret è il portiere con più presenze con il Napoli in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (156). Inoltre Meret è il portiere del Napoli che ha giocato più gare nelle principali competizioni europee: 42 (24 in Champions League, 18 in Europa League). Auguri Alex!".