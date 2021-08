Conte sbarca su Sky: sarà special guest per Champions e calcio internazionale

Nuova avventura per Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter torna in pista, ma in un ruolo inedito. Sbarca su Sky e sarà special guest negli studi della Champions League 2021/2022 e in quelli di calcio internazionale, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo, prima da calciatore e poi in panchina. Insieme ad Antonio Conte l’altra novità è rappresentata da Melissa Satta, che diventa nuovo volto del programma Sky Calcio Club in onda la domenica sera con Fabio Caressa, e conduttrice di Goal Deejay, il programma che chiuderà la tre giorni di coppe europee.