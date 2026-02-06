Ufficiale Continua la parabola discendente di James Rodriguez: l'ex obiettivo azzurro va in MLS

James Rodriguez riparte dalla MLS. L'ex stella del Real Madrid approda al Minnesota United, club con cui firma un contratto fino a giugno prossimo con opzione fino a fine anno solare. Questo il comunicato del club: "Il Minnesota United ha annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista offensivo James Rodríguez con un contratto garantito fino a giugno 2026, con un'opzione del club fino a dicembre 2026. Rodríguez occuperà un posto nel roster internazionale, in attesa delle visite mediche e del rilascio del visto P-1 e dell'ITC (International Transfer Certificate)".

"James è un giocatore la cui qualità - ha dichiarato Khaled El-Ahmad, Chief Soccer Officer e Direttore Sportivo del MNUFC visione di gioco ed esperienza ai massimi livelli sono indiscusse. Siamo entusiasti di aggiungere la sua creatività e la sua intelligenza calcistica al nostro gruppo. Allo stesso tempo, questa mossa riguarda la forza collettiva, non la focalizzazione su un singolo individuo. Crediamo che, all'interno della nostra struttura e cultura, James possa aggiungere una dimensione importante alla squadra. Il nostro obiettivo è integrarlo nel modo giusto e garantire che contribuisca in modo da valorizzare il gruppo. Siamo fiduciosi che, insieme, possiamo creare qualcosa di significativo per la nostra comunità, il club e i nostri tifosi".