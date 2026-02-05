Sterling, altro che Premier: al momento è ancora senza squadra

Raheem Sterling è stato accostato a lungo al Napoli ma alla fine era rimasto al Chelsea. In estate. Poi si è svincolato a fine gennaio ma comunque il club azzurro ha deciso di non affondare il colpo andando su Alisson. Ora Sterling è ancora svincolato nonostante si parlasse di lui per l'Arsenal o per altri club inglesi. Tutti hanno fatto la stessa valutazione, ovvero avranno considerato che il giocatore ha elevate richieste economiche e soprattutto è fermo da diversi mesi. Sterling per il Napoli è stata solo una suggestione e nulla più.