Ricordate Gabri Veiga? Poteva subito tornare in Liga: il retroscena

Gabri Veiga poteva subito tornare in Liga. L'ex obiettivo di mercato del Napoi, vicino agli azzurri nel 2023 prima di trasferirsi in Arabia, oggi gioca nel Porto ma è stato molto vicino all'Atletico Madrid. Il club spagnolo ha provato ad approfittarne ma invano. Altri club avevano cercato il talento spagnolo che potrebbe comunque in estate ritornare in Liga dato che a quanto pare il pressing delle squadre spagnole è destinato ad aumentare. Per ora lui terminerà la stagione in Portogallo.