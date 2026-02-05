Ad Avellino vendono lo stadio: il Partenio va all'asta, ecco quanto vale

Il Comune di Avellino ha avviato l'iter per la vendita all'asta dello stadio 'Partenio - Lombardi'. L'operazione dovrebbe concludersi entro l'estate, dopo che l'amministrazione comunale ha inserito l'impianto tra i beni alienabili per il 2026 e ha approvato lo schema di accordo con l'Agenzia delle Entrate per ottenere una valutazione ufficiale della struttura.

Valutazione in arrivo, stima a 5,5 milioni

Secondo quanto riportato da Irpinia TV, la stima provvisoria dello stadio ammonta a 5 milioni e mezzo di euro. La valutazione definitiva è attesa entro giugno, in concomitanza con la scadenza della concessione attualmente in essere con l'Avellino, unica società che utilizza l'impianto. Il Comune punta a ricevere dall'Agenzia delle Entrate una perizia congrua e attendibile per procedere poi con la vendita pubblica.

Due strade per il futuro

La messa all'asta dello stadio apre due scenari distinti. Il primo prevede l'acquisto dell'impianto da parte dell'attuale proprietà dell'Avellino, con conseguente ristrutturazione della struttura esistente. La seconda opzione riguarda invece la realizzazione di un nuovo stadio, progetto di cui si parla da tempo e che prevede un impianto conforme agli standard UEFA categoria 4, con una capienza di 21.500 posti e dotato di servizi moderni come ristoranti, negozi e musei. Proprio la valutazione dell'attuale Partenio Lombardi rappresentava fino a oggi un nodo critico per lo sviluppo del nuovo progetto. Con la vendita all'asta, il Comune scioglierà definitivamente questo vincolo, aprendo la strada a uno dei due scenari futuri per il calcio avellinese.