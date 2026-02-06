Rifinitura in vista del Genoa: il report della SSC Napoli

Meno uno a Genoa-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di De Rossi. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico. Lo riporta il club azzurro sul proprio sito ufficiale.