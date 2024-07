Copa America all'Argentina, decide Lautaro ai supplementari

vedi letture

Per l'Argentina, che negli ultimi tre anni ha vinto tutto ciò che poteva vincere, si tratta del secondo successo consecutivo in Copa America

La Copa America rimane in Argentina. La Seleccion piega la Colombia 1-0 ai supplementari nella finale di Miami e si conferma campione della manifestazione. Una gara preceduta da grossi problemi di ordine pubblico che hanno ritardato il calcio d'inizio, vinta dalla nazionale campione del mondo ancora una volta grazie a Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter è stato senza dubbio il giocatore più decisivo dell'Albiceleste, chiudendo il torneo da capocannoniere e timbrando l'ultimo atto col graffio decisivo.

Per l'Argentina, che negli ultimi tre anni ha vinto tutto ciò che poteva vincere, si tratta del secondo successo consecutivo in Copa America, con cui si porta al primo posto dell'albo d'oro raggiungendo il 16esimo trionfo, staccando l'Uruguay (fermo a 15). Niente da fare per James Rodriguez e compagni, che nonostante la gara in equilibrio e giocata per larghi tratti anche meglio degli avversari, devono arrendersi e restare fermi all'unico sigillo, quello del 2001.