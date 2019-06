Copa America, il Brasile comincia bene. Ma per Allan solo panchina

La Copa America inizia con un rotondo successo del Brasile firmato Coutinho. 3-0 il punteggio finale in favore dei padroni di casa contro la Bolivia, con il talento del Barcellona autore di una doppietta. Nel finale a segno anche Everton con un destro imparabile sul secondo palo. Allan, unico azzurro presente in questa partita, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.