Copa America, il Brasile fa 0-0 col Venezuela: Allan in panchina per 90'

Allan impegnato con la Nazionale. Il Brasile ha pareggiato con il Venezuela per 0-0 nella seconda giornata della Coppa America. Il centrocampista del Napoli è rimasto in panchina. La Nazionale verde-oro aveva battuto la Bolivia per 3-0 nella gara inaugurale. È la prima partecipazione di Allan alla prestigiosa "Copa", giunta alla 46esima edizione.