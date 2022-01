Coppa d'Africa, delude il Senegal senza Koulibaly: solo un pari con la Guinea

Delude il Senegal, che non va oltre lo 0-0 contro la Guinea nella seconda giornata del Gruppo B di Coppa d'Africa. In campo tre italiani: 90' per il bolognese Mbaye, 78' per il romanista Diawara, ammonito nei primi minuti mentre solo scampoli di gara per Keita Balde, entrato nei minuti di recupero. Alle 17 il quadro del girone si completerà con Malawi-Zimbabwe.

Questa la classifica provvisoria:

Senegal 4

Guinea 4

Malawi 0*

Zimbabwe 0*

una partita in meno