Coppa d'Africa ed Europeo Under 21, due azzurri in campo oggi con le nazionali

Due azzurri saranno impegnati questa sera con le rispettive nazionali.

Il primo impegno alle ore 18: la Guinea di Amadou Diawara sfida il Burundi per la terza sfida ultima sfida del girone B della coppa d’Africa. La Guinea è terza con un punto, dietro al Madagascar (4) e la Nigeria (6) che si sfideranno allo stesso orario per decidere la classifica finale del girone per il passaggio del turno.

Alle 20,45 va in campo invece Fabian Ruiz per la finale dell’Europeo Under 21. Il centrocampista spagnolo è stato uno dei trascinatori della sua nazionale fino all’appuntamento finale di questa sera contro la Germania alla Dacia Arena di Udine.