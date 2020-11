Coppa di Cina, si parlerà italiano: in finale Cannavaro sfiderà Eder (e Suning)

Ci sarà un po' d’Italia nella prossima finale di Coppa di Cina. Ad affrontarsi per alzare il trofeo infatti saranno il Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro e il Jiangsu degli ex Inter Eder e Miranda. Quest’ultimo club appartiene inoltre al gruppo Suning, il proprietario anche della squadra nerazzurra in Italia.