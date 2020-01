Coppa Italia, il Perugia al San Paolo con Colantuono: domani la firma

Il Perugia, avversario del Napoli in Coppa Italia si appresta a cambiare allenatore affidando la panchina umbra a Stefano Colantuono. Secondo quanto riferisce il portale di Alfredo Pedullà, Il summit di oggi è stato proficuo, sono stati affrontati tutti i temi, anche quelli relativi al mercato. Il contratto in linea di massima sarà fino a giugno con opzione, domani è previsto un nuovo contatto per arrivare alla definizione, considerato che il Perugia riprenderà ad allenarsi mercoledì prossimo. Mancano le firme, è giusto aspettarle, in ogni caso il club umbro ha già deciso di esonero Oddo.