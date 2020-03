Coppa Italia, Juve-Milan sarà diretta da Rocchi: le designazioni

Per il Napoli ci sarà Doveri, per la Juve ecco Rocchi. Nel comunicato dell'Aia si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per le Semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019/20.



JUVENTUS – MILAN Mercoledì 04/03 h. 20.45

ROCCHI

MONDIN – GALETTO

IV: MASSA

VAR: AURELIANO

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – INTER Giovedì 05/03 h. 20.45

DOVERI

DEL GIOVANE – CECCONI

IV: MARIANI

VAR: IRRATI

AVAR: GIALLATINI