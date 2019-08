Coppa Italia, nel weekend si inizia a fare sul serio col terzo turno: in campo tante squadre di Serie A

I primi due turni sono ormai in archivio, la Coppa Italia comincia ad entrare nel vivo con l'ingresso di tanti club di serie A. La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari in cui si disputeranno le gare valide per il terzo turno. La prima a scendere in campo sarà il Genoa, che sul campo neutro di Chiavari affronterà venerdì 16 agosto alle ore 20:30 l’Imolese, sabato sarà la volta del Parma alle 18:00 con il Venezia mentre domenica spicca la Fiorentina in casa contro il Monza di Silvio Berlusconi ma scenderanno in campo anche Brescia, Sassuolo, Hellas Verona, Cagliari, Sampdoria, Spal, Lecce, Udinese e Bologna.

Il programma delle gare del terzo turno di Coppa Italia

Perugia-Brescia, domenica 18 agosto, ore 18:00

Sassuolo-Spezia, domenica 18 agosto, ore 20:45

Hellas Verona-Cremonese, domenica 18 agosto, ore 20:30

Empoli-Pescara, domenica 18 agosto, ore 20:30

Fiorentina-Monza, domenica 18 agosto, ore 20:15

Cittadella-Carpi, domenica 18 agosto, ore 20:30

Cagliari-Chievo Verona, domenica 18 agosto, ore 20:30

Crotone-Sampdoria, domenica 18 agosto, ore 21:00

Spal-Feralpisalò, domenica 18 agosto, ore 20:45

Lecce-Salernitana, domenica 18 agosto, ore 20:45

Genoa-Imolese (A Chiavari), venerdì 16 agosto, ore 20:30

Ascoli-Trapani, domenica 18 agosto, ore 20:30

Parma-Venezia, sabato 17 agosto, ore 18:00

Frosinone-Monopoli, domenica 18 agosto, ore 20:30

Udinese-SudTirol, domenica 18 agosto, ore 20:30

Pisa-Bologna, domenica 18 agosto, ore 20:45