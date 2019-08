Coppa Italia, oggi in campo per il terzo turno: il programma di tutte le sfide

Di seguito il calendario relativo al terzo turno di Coppa Italia che si svolgerà quest'oggi. Il Napoli entrerà in tabellone (clicca qui) dagli ottavi ed attende la squadra che uscirà dall'incrocio di Perugia-Brescia e Sassuolo-Spezia. In campo anche la Fiorentina, primo avversario degli azzurri in campionato.

Parma-Venezia 3-1 (giocata ieri)

18:00 Perugia - Brescia

18:15 Fiorentina - Monza

20:30 Ascoli - Trapani

20:30 Cagliari - Chievo

20:30 Cittadella - Carpi

20:30 Empoli - Pescara

20:30 Frosinone - Monopoli

20:30 Udinese - Südtirol

20:30 Verona - Cremonese

20:45 Lecce - Salernitana

20:45 Pisa - Bologna

20:45 Sassuolo - Spezia

20:45 Spal - FeralpiSalò

21:00 Crotone - Sampdoria