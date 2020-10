Coppa Italia, quarto turno: male il Frosinone. Juve Stabia eliminata

Si sono giocati oggi i match valevoli per il quarto turno di Coppa Italia, con tante formazioni di Serie B e Serie C impegnate. Ecco i primi risultati degli incontri a eliminazione diretta (in grassetto le squadre qualificate):

Reggina-Teramo 1-0

Cittadella-Novara 3-1

Cosenza-Alessandria 3-2 (dcr)

Cremonese-Arezzo 4-0

Frosinone-Padova 1-3

Pisa-Juve Stabia 2-0

Pescara-Notaresco 8-7 (dcr)

Virtus Entella-AlbinoLeffe 2-1

Questi gli accoppiamenti già certi per il terzo turno del torneo

Cagliari-Cremonese

Spezia-Cittadella

Bologna-Reggina

Fiorentina-Padova

Parma-Pescara

Entella-Pisa