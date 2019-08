Coppa Italia, risultati del secondo turno e gli accoppiamenti del terzo: entrano i club di A

Ieri s'è giocato il secondo turno di Coppa Italia. Tra i risultati sicuramente il più sorprendente è quello del Monza, che si è imposto per 4-3 sul campo del Benevento in un match a dir poco spettacolare. Il Cittadella ha liquidato il Padova con un netto 3-0, mentre la Cremonese ha battuto per 4-0 la Virtus Francavilla. Poker anche per il Frosinone contro la Carrarese, mentre Empoli e Sudtirol si sono affermate di misura contro Reggina ed Entella. 1-0 anche per il Monopoli contro il Cosenza e per il Perugia contro la Triestina. Il Pescara ha battuto per 3-2 il Mantova, mentre il Pordenone è stato eliminato a sorpresa dalla Feralpisalò: 3-2 il risultato finale. Il Trapani infine ha battuto per 3-1 il Piacenza. Di seguito il riepilogo di tutti i risultati.

Secondo turno Coppa Italia

Spezia-Pro Patria: 5-0

15' e 25' Gyasi (S), 53' e 64' Ricci (S), 92' Burgzorg (S)

Chievo-Ravenna: 4-2 d.c.r. (1-1 al 120')

23' Meggiorini (C), 62' Raffini (R)

Venezia-Catania: 2-1

3' Zuculini (V), 41' Silvestri (C), 56' Aramu (V)

Benevento-Monza: 3-4

4' Bellusci (M), 17' e 88' Finotto (M), 49' Iocolano (M), 51' e 83' Tello (B), 94' rig. Viola (B)

Cittadella-Padova: 3-0

25' Iori (C), 28' Diaw (C), 87' Celar (C)

Cremonese-Virtus Francavilla: 2-0

41' Claiton (C), 44' Deli (C), 58' e 66' Palombi (C)

Empoli-Reggina: 2-1

22' Mancuso (E), 28' Corazza (R), 72' Antonelli (E)

Entella-Sudtirol: 1-2

8' Casiraghi (S), 26' Paolucci (E), 84' Morosini (S)

Frosinone-Carrarese: 2-0

11' Ciano (F), 44' Paganini (F), 49' Ariaudo (F), 81' Tribuzzi (F)

Monopoli-Cosenza: 1-0

89' rig. Mendicino (M)

Perugia-Triestina: 1-0

28' Sgarbi (P)

Pescara-Mantova: 3-2

13' Tumminello (P), 50' Guccione (M), 79' Di Grazia (P), 90' Tremolada (M), 91' Ventola (P)

Pordenone-FerlapiSalò: 1-2

30' Ceccarelli (F), 44' Pobega (P), 50' Scarsella (F)

Trapani-Piacenza: 3-1

12' Cacia (P), 44' e 59' Evacuo (T), 82' Nzola (T)

Crotone-Arezzo: 4-3

2' Barberis (C), 7' Simy (C), 10' Borghini (A), 17' rig. Belloni (A), 23' Zini (A), 33' Golemic (C), 75' Ruggiero (C)

Juve Stabia-Imolese: 3-4 d.c.r. (1-1 al 120')

60' rig. Carlini (J), 66' Vuthaj (I)

Livorno-Carpi: 0-1

69' Vano (C)

Pisa-Potenza: 3-0

43' Marconi (PI), 53' Masucci (PI), 71' Aya (PI)

Salernitana-Catanzaro: 3-1

22' rig. Kiyine (S), 45' e 73' Giannetti (S), 79' Mangni (C)

In Coppa Italia si comincia a fare sul serio. Dopo la disputa del secondo turno, dal prossimo cominceranno a scendere in campo le formazioni di Serie A. Di seguito tutti gli accoppiamenti del terzo turno, con le gare che si giocheranno la prossima settimana, precisamente domenica 18 agosto, in orari ancora da definire.

Empoli-Pescara

Fiorentina-Monza

Cittadella-Carpi

SPAL-Feralpisalò

Ascoli-Trapani

Bologna-Pisa

Brescia-Perugia

Cagliari-Chievo

Frosinone-Monopoli

Lecce-Salernitana

Parma-Venezia

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Spezia

Udinese-Sudtirol

Hellas Verona-Cremonese

Genoa-Imolese