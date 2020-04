Coronavirus, a giugno iniziano test sulle persone: potenziale vaccino a luglio

A giugno la tedesca CureVac, società biofarmaceutica, inizierà i test clinici contro il Coronavirus in Belgio e in Germania. A sostenerlo è stato il presidente del consiglio di vigilanza dell'azienda, Jean Stéphenne, che farà partire gli studi su persone adulte e in buona salute non ancora contagiate. Nella seconda fase il vaccino sarà iniettato in persone infette e infine sugli anziani. Nel mondo ci sono trenta potenziali vaccini contro il Sars-Cov-2, basati su quattro tipi di tecnologia.