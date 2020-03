Coronavirus, al vaglio il nuovo decreto: misure restrittive prorogabili fino al 31 luglio, la spiegazione

All'interno del nuovo Decreto legge che il Consiglio dei Ministri sta vagliando in queste ore, oltre alla possibile di incappare in una multa da 4mila euro in caso di violazione dei divieti imposti dal Governo, anche la possibilità per lo stesso di prorogare le misure restrittive fino al 31 luglio: questo perchè proprio in quella data sarà di fatto scattata la fine dei sei mesi dall'inizio dell'emergenza, ma resta il fatto che il Governo italiano potrà rinnovare la durata delle misure per un lasso di tempo non superiore ai 30 giorni, pur avvelendosi - come detto - della possibilità di farlo appunto fino al 31 luglio.