Coronavirus, altra stretta in Italia? Oggi si decide per lockdown nazionale e coprifuoco anticipato

Andrà in scena oggi un vertice per decidere se inasprire le regole per evitate il dilagare del contagio in Italia. Nuove regole in vista dopo il dpcm di marzo, entrato in vigore 2 giorni fa, con la possibilità che si possa arrivare a un lockdown in tutto il Paese nei fine settimana. Oltre a questo anche il coprifuoco potrebbe essere anticipato di due o tre ore. Oggi si riunirà la cabina di regia.