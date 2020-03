Coronavirus, anche i giovani in terapia intensiva: 18enne intubato a Milano

Continua l'emergenza Coronavirus: a Milano - secondo quanto riporta il Messaggero - è stato ricoverato in rianimazione un ragazzo di 18 anni: anche lui è stato colpito dal Covid-19 ed è ora ricoverato all'ospedale San Raffaele. È «in condizioni stazionarie», a quanto apprende l'AdnKronos Salute, il positivo al coronavirus Sars-CoV-2 e ricoverato in Terapia intensiva all'Irccs ospedale San Raffaele di Milano. Il giovane è stato sottoposto a tampone dopo essere arrivato in Pronto soccorso con sintomi sospetti.