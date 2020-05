Coronavirus, anche in Austria riparte il campionato: già fissata la data

Anche l’Austria si prepara al ritorno in campo. Come si legge in un comunicato diramato dalla Bundesliga, le squadre hanno deciso il piano di ripresa della stagione dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19. Dal 15 maggio inizieranno gli allenamenti collettivi mentre il 29 maggio si giocherà la finale di OFB-Cup, la coppa nazionale, mentre il 2 giugno riprenderà la stagione con la fase finale. La seconda fase per non retrocedere inizierà sabato 4 luglio mentre la pole per decidere quale squadra sarà campione d’Austra si giocherà da domenica 5 luglio. Infine, i playoff per l’Europa League si disputeranno dal’8 al 15 luglio.