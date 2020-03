Coronavirus, ancora arrivi dal Nord: tre persone con febbre fermate alla stazione di Napoli

Continua la discesa di persone al Sud provenienti dal Nord Italia, ed anche a Napoli l'esodo (seppur in maniera molto meno intensa) prosegue con le dovute misure di sicurezza. Tre persone con febbre, nella giornata di oggi, sono state bloccate alla stazione di Piazza Garibaldi dalla forze dell'ordine. Pina Tommasielli, responsabile territori dell'unita' di crisi per il coronavirus, ha spiega proprio la situazione che si sta vivendo: "Sono stati bloccati agli arrivi 3 passeggeri con la febbre e altri 2 sono stati individuati questa mattina. Il nostro presidio medico e' dotato di due apparecchi laser per rilevare la temperatura di ultima generazione, in grado di misurare la febbre in pochi secondi. Quando i valori sono di 37,5 gradi, il viaggiatore viene inviato dal medico per la schedatura e la messa in quarantena e il nominativo viene segnalato all'Asl".