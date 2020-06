Coronavirus, ancora strage in Brasile: colpito il calcio, 16 positivi al Vasco da Gama

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 01 GIU - Sedici calciatori del Vasco da Gama sono risultati positivi ai test per il coronavorus. Lo ha annunciato il responsabile del settore medico del club carioca, Marcos Teixeira, specificando che in tutto, fra personale dipendente di vario tipo, sono stati fatti 350 test di cui "43 atleti: quindi il 44% di loro è risultato positivo". I sedici calciatori sono già stati messi in isolamento, ma Teixeira ha rivelato anche che altri tre "erano risultati positivi ma sono già guariti. In ogni caso tutto ciò dimostra che stiamo facendo un grande lavoro sul fronte della salute". Questa notizia rinfocola le polemiche sulla ripresa del calcio in Brasile, chiesta nei giorni scorsi dal Presidente Jair Bolsonaro "perché i calciatori sono atleti e giovani, quindi per loro il rischio di contagio è minimo. E poi molti di loro devono giocare per poter guadagnare e mantenere le famiglie". Ma fra club e autorità locali di vari stati non sono pochi quelli che sono in disaccordo con il Presidente e quindi si continua a discutere su come e quando ricominciare, forse a luglio, anche se i 16 calciatori positivi del Vssco non aiuteranno chi sostiene quest'ultima tesi. (ANSA).