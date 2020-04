Coronavirus, annullata anche l'ICC: danno economico per Juve, Milan ed Inter

E delle scorse ore la notizia dell'annullamento di International Champions Cup 2020, competizione estiva che impegnava anche tante squadre italiane che, grazie all'evento, portavano a casa introiti importanti. Come riporta il portale Calcio&finanza, sono tante le perdite proprio per i club di Serie A che dovranno rinunciare alla partecipazione: "La scorsa edizione, infatti, le 4 italiane partecipanti avevano guadagnato circa 13,000 milioni di euro totali. La Juventus aveva fatto da padrona, con un ricavo di circa 6,000 milioni derivante anche dalla possibilità di mettere in mostra il gioiello Cristiano Ronaldo. A seguire i rossoneri con 3,000 milioni circa, e poi Inter e Fiorentina con 2,000 milioni a testa.

Un danno economico non irrilevante se rapportato ai ricavi totali da gara esposti nei bilanci di riferimenti dei club in questione.

Inter, Milan e Juventus perdono quindi una fetta di ricavo da gare amichevoli che porta via una media di circa 7,75% del totale incassato nella scorsa stagione per quanto riguarda i proventi da gare (che prendono in considerazione abbonamenti e botteghino).

Per la Fiorentina, invece, la stima è più complessa. Il dato riportato in tabella fa riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 facendo parte la società viola di un consolidato fiscale. In quell’esercizio i ricavi da gara erano stati pari a 8,240 milioni di euro, con la Viola che nell’estate successiva aveva incassato circa 2,000 milioni dalla sola partecipazione all’ICC".