Coronavirus, Arcuri: "Lo sviluppo dell'app procede, ecco come funzionerà"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha fatto il punto sullo sviluppo dell’app Immuni: “Un signore di Napoli (il riferimento è al sindaco del capoluogo campano, Luigi De Magistris, ndr) mi ha chiesto di sapere meglio a cosa serve l’app per il contact tracing che stiamo creando. Se il signor Rossi non è informato di aver avuto un contatto stretto, per più di 15 minuti, con il signor Bianchi, che nel frattempo ha scoperto di essere contagiato, il signor Rossi è un pericolo per sé, per i suoi cari, per chiunque entri in contatto con lui. L’app lo avvisa rapidamente e gli permette di non essere un pericolo per sé e per gli altri. Poi l’app acquisirà ulteriori funzionalità, che hanno a che fare col diario clinico e diventerà uno strumento che permetterà di regolare la relazione tra i cittadini e il Sistema Sanitario. Spero che il signore di Napoli comprenda questa soluzione”.

Perché Conte non ne ha parlato? “Il fatto che non vi abbia fatto cenno non significa che il lavoro non proceda senza sosta. Noi stasera faremo una riunione di coordinamento, confermo che l’app si avvarrà della tecnologia Bluetooth. A maggio entrerà, con le prime funzionalità, cioè relative al contact tracing, in funzione. Progressivamente si implementeranno le ulteriori funzionalità”.