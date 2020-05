Coronavirus, Aurier va dal barbiere: Tottenham apre indagine

(ANSA) - LONDRA, 20 MAG - Il Tottenham avrebbe aperto un'indagine interna sul proprio difensore Serge Aurier, colpevole di aver infranto per la terza volta le rigide regole sul distanziamento richieste in Inghilterra. Ieri Aurier ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae accanto al suo parrucchiere, Justin Carr, grazie al quale sfoggia un nuovo taglio di capelli. I giocatori non devono avere alcun contatto con persone al di fuori della loro cerchia familiare. "Stiamo indagando sulle circostanze e considereremo l'incidente in modo appropriato", ha detto il Tottenham in una nota diffusa oggi. L'ivoriano non è alla prima violazione delle regole del distanziamento: alla fine di aprile, l'ex difensore di Paris-SG aveva pubblicato un video su Instagram che lo mostrava, il volto mascherato, fare brevi sprint e poi sedersi accanto al suo compagno di squadra Moussa Sissoko, senza rispettare la distanza di sicurezza. I due giocatori si sono poi scusati in un comunicato stampa e hanno fatto una donazione al sistema sanitario britannico. Due settimane prima, lo stesso Aurier si era già filmato mentre faceva jogging fianco a fianco con un amico. Lo stesso allenatore del Tottenham, Jose Mourinho, ai primi di aprile ha infranto le regole incontrando molti dei suoi giocatori in un parco senza rispettare le distanze. (ANSA).